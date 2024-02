Olympisch schaatskampioen Pedersen stopt, ook bekend van zijn val in Amsterdam

De Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen zet na de WK allround van volgende week in het Duitse Inzell een punt achter zijn schaatsloopbaan. De 31-jarige Pedersen pakte in 2018 en 2022 olympisch goud met zijn land op de ploegenachtervolging.

Daarnaast was Pedersen goed voor brons op de vijf kilometer op de Spelen in 2018. Op dezelfde afstand greep hij een jaar later goud op de WK afstanden. Pedersen stond vijf keer op het podium van de WK allround, maar won nooit.

Valpartij in Amsterdam

Veel Nederlandse schaatsliefhebbers zullen Pedersen kennen van zijn val tijdens de WK allround in Amsterdam in 2018, waar hij tot dat moment op titelkoers lag. Uiteindelijk werd de Noor tweede in het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid, achter Patrick Roest.