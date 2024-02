Lammers en Doornbos: 'Vrijpleiten Horner geen impact op prestaties Verstappen'

Na een paar onrustige weken in de Formule 1 kwam vandaag het nieuws dat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag. De afgelopen weken voerde Red Bull, het team van Max Verstappen, een intern onderzoek uit nadat er een klacht was ingediend tegen Horner. Dit weekend is in Bahrein de eerste race van het nieuwe seizoen. Voormalig Formule 1-coureurs Jan Lammers en Robert Doornbos denken niet dat Verstappen zich erg heeft laten afleiden door de zaak. Spanning, maar geen impact Lammers: "Horner is de beleidsbepaler en hij stuurt mensen aan, maar het gaat niet om de mensen waar hij direct mee moet werken. Ik denk niet dat Max er veel van merkt." Doornbos is het daar helemaal mee eens: "Iedereen heeft zijn rol binnen het team. Max moet gewoon verschrikkelijk hard autorijden, de ingenieurs moeten een bijzondere auto bouwen en Horner moet het team leiden. Dit hele traject heeft geen invloed gehad op de auto, want die was al ontwikkeld en gebouwd. En de testen zijn geweest." "Het geeft spanning in het team, maar het heeft geen impact op de prestaties."

Volgens Doornbos is het voor het team wel prettig dat het onderzoek voor de start van het seizoen is afgerond. "De concurrentie gaat het natuurlijk gebruiken om ze te destabiliseren. Dat is op zich logisch, andersom zou het ook gebeuren. Het is fijn dat er geen negatieve energie meer is", aldus Doornbos, die ook zegt dat hij blij is dat een onderzoek als dit een keer een "positieve afsluiter" heeft. Voortslepen De vrouw die een klacht heeft ingediend tegen Horner kan nog in beroep gaan tegen de uitkomst van het onderzoek. Lammers denkt dan ook dat de zaak zich nog wel zal voortslepen. "Je zou denken: het wordt een spannend eerste raceweekend, maar het wordt op een hele andere manier spannend."

'Brand geblust, maar Red Bull moet flink nablussen' "We hebben een paar keer gedacht dat Christian Horner de aantijgingen niet zou overleven", stelt Louis Dekker, Formule 1-verslaggever van de NOS. "Maar hoe langer het duurde en naarmate hij zich liet zien in hoofdkantoor Milton Keynes tussen alle medewerkers en een zelfverzekerde uitstraling had, kun je toch veronderstellen dat hij een indicatie had dat hij met de schrik vrij zou komen." "Iedereen denkt nu dat hij blijft, maar er is intern flinke schade aangericht. Er is gelekt binnen zijn team. Hij kan niet zeggen: ik ben vrijgepleit en alle problemen zijn opgelost. De brand is geblust, maar net als bij een echte brand moet je ook nablussen. Bij Red Bull zal er nog flink nageblust moeten worden." "Je krijgt een Horner terug die een paar deuken heeft opgelopen."

Doornbos reed voor Red Bull Racing in het debuutseizoen van het team in 2005. Ook toen was Horner al de chef. Doornbos vindt dat Horner "bewezen heeft dat hij een waanzinnige teambaas is". "Het zou gek zijn als dat zou eindigen. Natuurlijk ken ik de ins en outs niet, maar ik zie dit wel als iets positiefs. De Red Bull-succesformule kan doorgaan."