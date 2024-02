Langstzittende Republikeinse leider McConnell treedt dit najaar af

De Republikeinse leider in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, treedt in november af als partijleider. De 82-jarige politicus kondigde zijn vertrek vandaag aan in de Senaat. Hij blijft wel tot het einde van zijn termijn, in januari 2027, lid van de Senaat.

"Een van de meest ondergewaardeerde talenten in het leven is te weten wanneer het tijd is om verder te gaan naar het volgende hoofdstuk van het leven", citeert persbureau AP McConnell. Hij vervolgde met de mededeling hij stopt als Republikeinse leider in de Senaat en dat het tijd is voor een nieuwe generatie.

Wegtrekkers

McConnell baarde vorig jaar opzien door twee keren te verstijven tijdens persconferenties. Eerder dat jaar liep hij een hersenschudding op na een ongelukkige val. Het leidde tot vragen over de gezondheid van de Republikeinse leider. Na de incidenten mocht hij van de arts van het Congres weer aan het werk.

Dit was de eerste keer dat dat gebeurde, in juli vorig jaar: