Zes maanden na de coup in Niger hebben de militairen het nog altijd voor het zeggen

De rotonde die op de legerbasis uitkijkt, heeft een nieuwe naam: Place de la Résistance, het Plein van het Verzet. Het is hier, aan de rand van de Nigerese hoofdstad Niamey, dat begin september duizenden demonstranten bijeenkwamen.

Hun boodschap was duidelijk: leve de nieuwe militaire leiders, weg met de Franse militairen. Want in die legerbasis, pal naast de luchthaven, was op dat moment nog een Franse troepenmacht gestationeerd.

Daarna ging het snel. President Macron weigerde aanvankelijk te vertrekken, maar samenwerking met de nieuwe machthebbers was na de staatsgreep in Niger onmogelijk geworden. Enkele weken later maakte hij een definitief einde aan de militaire samenwerking.

Nog voor het einde van het jaar zijn alle 1500 Franse militairen uit het land vertrokken. Ondertussen ging het regime een stap verder, door in december ook een eind te maken aan de Europese trainingsmissie. Die moet voor begin juni het land hebben verlaten. Duizend Amerikaanse manschappen mogen vooralsnog blijven.

Veiligheidsprobleem

Terwijl Niger rigoureus een streep zet door de militaire samenwerking met Europese landen, worden elders in de wereld nieuwe bondjes gesloten. Op het Plein van het Verzet wappert de vlag wappert gebroederlijk naast die van Burkina Faso en Mali, twee buurlanden waar in de afgelopen jaren eveneens staatsgrepen plaatsvonden. Al eerder wezen ook zij buitenlandse missies de deur en verwelkomden een andere partner: Rusland.

De Nigerese machthebbers volgen min of meer hetzelfde draaiboek. De laatste maanden zijn ook zij steeds openlijker met Moskou gaan flirten. Een paar staatsbezoeken over en weer resulteerden al in een militair akkoord, waarvan de inhoud niet bekend is gemaakt. Maar hoe je het ook went of keert: Niger kan, zeker nu Frankrijk is vertrokken, de militaire hulp goed gebruiken.

Er is nog altijd een veiligheidsprobleem in verschillende delen van het land. Met name in het zuidwesten, in de grenstreek met Burkina Faso en Mali, zijn tot op de dag van vandaag terroristische groepen actief. Regelmatig worden in deze regio aanslagen op militairen en burgers gepleegd.