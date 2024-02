AD: omroepbaas Huisjes veroorzaakt al jaren een angstcultuur bij WNL

Er heerst al jaren een angstcultuur bij omroep WNL, die met name wordt veroorzaakt door omroepbaas Bert Huisjes. Dat schrijft het AD na gesprekken met 25 betrokkenen in de periode 2011 tot heden. Onder hen zitten tien oud-presentatoren van WNL, onder wie Eva Jinek, Roos Moggré, Leonie ter Braak en Merel Westrik.

Huisjes maakt zich sinds zijn aantreden als bestuurder en hoofdredacteur in 2011 stelselmatig schuldig aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie, melden de betrokkenen aan de krant.

De ex-werknemers spreken tegen het AD over WNL als een "vergiftigd nest" en zeggen dat de omroepbaas onder de werknemers bekendstond als 'Bertlusconi' en 'Angry Bert'. Ook zou hij zich vaak op een 'dwingende' manier hebben bemoeid met de inhoud van programma's van WNL.

Rapport commissie Van Rijn

De omroep, bekend van onder meer Goedemorgen Nederland en Op1, kwam onlangs ook al negatief uit het onderzoeksrapport van Martin van Rijn naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep.

29 procent van de medewerkers van WNL die de vragenlijst van de commissie invulden, gaf hun werktevredenheid een rapportcijfer van 5 of lager. Bij de andere omroepen was dit gemiddeld 9 procent.

Angstcultuur

Uit die gesprekken die het AD voerde met de betrokkenen blijkt dat er een angstcultuur heerste bij de omroep. "Omdat Huisjes als hoofdredacteur en directeur alle petten op had kon je nergens je verhaal of zorgen kwijt", aldus presentatrice Leonie ter Braak, die tussen 2012 en 2017 een van de gezichten was van Goedemorgen Nederland.

Daarnaast gedroeg hij zich onvoorspelbaar. "Hij kon je de hemel in prijzen en het volgende moment je positie ter discussie stellen", meldt Merel Westrik, die tussen 2011 en 2014 voor de omroep werkte als presentator.

Ook meldden presentatrices die zwanger werden dat ze zes maanden uit dienst moesten en in onzekerheid werden gehouden over de verlenging van hun contract na de geboorte van hun kind. Sommigen mochten daarna niet terugkeren op hun oude positie en moesten bijvoorbeeld nachtradio gaan maken.

Huisjes reageert in het AD op de beschuldigingen. Hij zegt dat hij het "erg vindt" om te horen dat deze medewerkers nare ervaringen hebben gemeld aan het AD. "Sommige recente zaken zijn besproken. Ook andere klachten had ik graag eerder besproken. Mijn deur stond en staat daarvoor nog steeds open."

Journalistiek inhoudelijke keuzes

Veel klachten gaan over journalistiek-inhoudelijke keuzes. Discussies daarover werden vaak de kop ingedrukt. Zo kreeg een voormalige eindredacteur van Goedemorgen Nederland na kritiek te horen: "Mag ik je eraan helpen herinneren dat je hier een tijdelijk contract hebt?"

Gasten van programma's die de rechtse omroep goedgezind waren of belangrijk waren voor de toekomst van WNL moesten te vriend worden gehouden. Vooral het CDA en de VVD werden gespaard, aldus voormalig politiek redacteur Joost Bekendam. "Deze partijen werd het bewust makkelijk gemaakt in interviews".

Volgens Huisjes was directe of indirecte hoofdredactionele bemoeienis met de inhoud nodig, omdat WNL in de ochtendshow werkt met veel jonge journalisten "die niet vanzelfsprekend de meer rechtse missie volgen". Dat is volgens Huisjes echter wel de reden waarvoor WNL een zendmachtiging heeft gekregen. "Het is de taak van een hoofdredacteur de redactionele koers te bewaken."