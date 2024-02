Centrale opvang Oekraïners nog altijd gesloten, Rode Kruis schiet te hulp

De centrale opvang voor Oekraïners in de Jaarbeurs in Utrecht is nog altijd gesloten voor nieuwe vluchtelingen. De Veiligheidsregio Utrecht zag zich, door lange rijen voor sanitaire voorzieningen en onvoldoende privacy, genoodzaakt de deuren van het centrale aanmeldpunt gistermiddag te sluiten. De locatie is overvol. Het Rode Kruis bekijkt of het veiligheidsregio te hulp kan schieten. De opvangplek zit in hal 5 van de Jaarbeurs. Oekraïners die aankloppen, kunnen er even op adem komen. Het is de bedoeling dat ze binnen 24 uur naar een plek gaan waar ze langer kunnen blijven. Omdat er elders in Nederland ook geen plek is, kunnen de Oekraïners in de Jaarbeurs nergens heen. Het Rode Kruis zegt in overleg te zijn met de Veiligheidsregio Utrecht om mogelijke hulp te bieden. De hulporganisatie leverde eerder honderd veldbedden voor de centrale opvang in de Jaarbeurs, meldt RTV Utrecht. Volgens een woordvoerster kan het Rode Kruis meer bedden leveren, maar kunnen ook mensen worden ingezet om te helpen bij het uitdelen van maaltijden of het bieden van een luisterend oor. Gisteren liet Olga zien hoe het eraan toegaat in de opvang. Voor haar en haar gezin was er nog net plek:

Pas aangekomen Oekraïners moeten binnen 24 uur vanuit de Jaarbeurs in Utrecht naar een plek waar ze langer kunnen blijven. Maar omdat er elders in Nederland geen plek is, loopt de opvang vol. Olga, haar man en twee kinderen konden nog net terecht. - NOS