Femke Halsema krijgt tweede termijn als burgemeester van Amsterdam

Femke Halsema mag nog zes jaar burgemeester van Amsterdam zijn. Dat heeft de Amsterdamse gemeenteraad in een geheime stemming besloten. Voor de stemming werd al verwacht dat Halsema mocht aanblijven.

Halsema zal nu aanbevolen worden aan de minister van Binnenlandse Zaken. De minister zal haar dan voordragen aan de koning, die Halsema zal herbenoemen als burgemeester voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Eerste vrouwelijke burgemeester

De 57-jarige Halsema werd in 2018 de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Ze volgde toen waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen op. Daarvoor was Eberhard van der Laan zeven jaar burgemeester van de hoofdstad.

Halsema begon in een gemeenteraad waar haar partij GroenLinks net, voor de eerste keer ooit, de grootste partij van Amsterdam was geworden. Haar tijd als burgemeester begon roerig. Zo overleefde ze in 2020 een motie van wantrouwen, nadat ze de politie niet had laten ingrijpen bij een Black Lives Matter-protest tijdens de eerste lockdown in de coronacrisis.

"Amsterdam ligt als eigenzinnige hoofdstad onder een vergrootglas en beslissingen die je in een oogwenk moet nemen kunnen grote gevolgen hebben voor het leven van inwoners," zei ze zelf over haar loopbaan als burgemeester in september. Ze zei dat ze zichzelf daarom heeft moeten trainen in "terughoudendheid" en "gematigdheid".

Halsema zette zich de afgelopen jaren in voor de stadsdelen Nieuw-West en de Bijlmer, waar meer armoede heerst dan in de rest van de stad. Ook nam ze stappen om het massatoerisme naar Amsterdam te verkleinen: zo maakte ze zich hard voor het weren van toeristen uit coffeeshops.

Ook nam ze vaak een duidelijk standpunt in tegen antisemitisme, racisme en geweld tegen lhbti'ers en vrouwen.