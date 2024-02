Man valt twee kinderen aan met mes in Duisburg

Een man heeft in Duisburg twee kinderen van 9 en 10 jaar aangevallen met een mes. De kinderen raakten volgens de Duitse politie ernstig gewond, de vermoedelijke dader is opgepakt.

De aanval in de Duitse stad was in de buurt van de basisschool van de kinderen, een jongen en een meisje. De twee zouden uit het niets door de 21-jarige verdachte zijn aangevallen met een mes en een zaklamp. Het is niet bekend waarom hij dat deed.

De kinderen wisten een nabijgelegen school in te vluchten waar ze eerste hulp kregen van leraren. De gewaarschuwde politie kon na tips van ooggetuigen in de buurt de verdachte oppakken.

De twee slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis en de politie onderzoekt de zaak.