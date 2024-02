Uitgeverijen eisen miljarden aan advertentiegeld van Google

Een groep van 32 grote Europese uitgeverijen eist 2,1 miljard euro van Google voor vermeend machtsmisbruik met de verkoop van online advertenties. Onder hen zijn de Belgische uitgevers Mediahuis en DPG, in Nederland bekend als eigenaren van titels als De Telegraaf, de Volkskrant en NU.nl. De uitgevers hebben hun miljardenclaim vandaag neergelegd bij de rechtbank in Amsterdam.

De Nederlandse advocaat Jan Bart van de Hel van advocatenkantoor Stek staat de uitgevers bij in de zaak. Volgens hem zijn de uitgeverijen voor advertenties op de websites van hun kranten en nieuwssites met handen en voeten gebonden aan een soort verkoopplatform van Google.

"Het bedrijf heeft 90 tot 100 procent van de advertentiemarkt in Europa in handen, én domineert vraag en aanbod. Hierdoor hebben deze mediabedrijven sinds 2014 honderden miljoenen aan advertentieopbrengsten verloren."

Naast het Belgische Mediahuis en DPG claimen ook nieuwsorganisaties als het Duitse Axel Springer en het Finse Sanoma misgelopen advertentiegeld van Google.

Google, dat vorig jaar een jaaromzet van 65 miljard euro boekte, noemt de rechtszaak "speculatief en opportunistisch", zo laat het bedrijf weten: "Google werkt constructief samen met uitgevers in heel Europa. Onze diensten ontwikkelen zich in samenwerking met deze uitgevers. We zullen dit krachtig en op basis van de feiten bestrijden."