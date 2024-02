BBB sterkst gegroeid in leden, FvD blijft grootste partij

Van de landelijke politieke partijen zijn de ledentallen van BoerBurgerBeweging (BBB), Partij voor de Dieren en Volt vorig jaar procentueel het meest gestegen. Volgens cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen groeide BBB met 23,5 procent, tot bijna 13.500 leden op 1 januari van dit jaar.

Het aantal leden van de PvdD nam toe met 22 procent, dat van Volt met 21 procent. Grootste daler was 50Plus (min 12 procent). De cijfers zijn gebaseerd op de opgaven van de partijen zelf.

FvD grootste met 62.000

Forum van Democratie blijft met afstand de partij met de meeste leden: bijna 62.000 (een lichte groei). Op de tweede plaats staat de PvdA met bijna 44.000 (stijging 10,5 procent) en op de derde GroenLinks met een kleine 41.000 leden (groei ruim 20 procent).

PvdA en GroenLinks deden met een gezamenlijke lijst mee aan de Kamerverkiezingen en het Documentatiecentrum wijst erop dat ze, als ze hun partijorganisaties hadden samengevoegd, duidelijk de grootste partij zouden zijn geweest. NSC, dat pas bestaat sinds vorig jaar zomer, had op 1 januari 2024 bijna 10.000 leden en staat daarmee dertiende op de lijst.

Alle vier regeringspartijen verloren

Alle vier partijen die deel uitmaken van het (nu demissionaire) kabinet verloren leden; D66 procentueel het minst, het CDA het meest. Het CDA, dat tot 2019 in leden de grootste partij was, staat nu zevende.

De VVD bezet de tiende plaats. "Opmerkelijk voor de partij die van 2010 tot 2023 de grootste was in de Tweede Kamer en voortdurend de premier leverde", zeggen de onderzoekers. Zoals elk jaar ontbreekt de PVV in het overzicht: het is niet mogelijk lid van die partij te worden.

Het gezamenlijke ledental van de landelijke partijen nam met 3,5 procent toe en kwam uit op 392.000. Het Documentatiecentrum benadrukt dat het aantal leden in verkiezingsjaren bijna altijd stijgt. In totaal was op 1 januari bijna 3 procent van de kiesgerechtigde Nederlanders lid van een politieke partij.