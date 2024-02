Strafzaak tegen Pakistanen die volgelingen opriepen tot moord op Wilders

Het Openbaar Ministerie gaat twee Pakistanen vervolgen die hebben opgeroepen om PVV-leider Geert Wilders te vermoorden. Het gaat om een religieus leider van 55 jaar en een politiek leider van 29.

Het OM noemt Wilders niet bij naam, maar het lijdt geen twijfel dat het om de PVV-voorman gaat. In september werd in een andere zaak een Pakistaanse cricketspeler tot twaalf jaar cel veroordeeld wegens poging tot uitlokken van moord op Wilders.

Na de bekendmaking van dat vonnis zei de 29-jarige die nu wordt vervolgd dat hij en zijn publiek die taak (de moord op Wilders) nu op zich moesten nemen.

De 55-jarige man wordt verdacht van poging tot uitlokking van moord op Wilders, nadat hij hiertoe een aantal keren had opgeroepen en had gesteld dat deze daad zou worden beloond in het hiernamaals.

Rechtshulpverzoek

Het Openbaar Ministerie heeft een rechtshulpverzoek gedaan aan Pakistan om de verdachten de dagvaarding te overhandigen. Ook wil het OM de gelegenheid krijgen om de twee mannen te verhoren.

Nederland heeft geen rechtshulpverdrag met Pakistan. Het is dan ook de vraag of Pakistan zal meewerken. In de zaak van de cricketspeler is op rechtshulpverzoeken, ook na herhaalde herinneringen, nooit gereageerd.

De inhoudelijke zittingen zijn gepland op 2 september. Verdachten hebben het recht om bij hun strafzaak aanwezig te zijn, maar ze mogen ook wegblijven. Met de rechtshulpverzoeken voldoet het Openbaar Ministerie aan de wettelijke inspanningsverplichting om verdachten van hun strafzaak op de hoogte te brengen.