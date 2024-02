Amsterdams zwembad kort ontruimd vanwege 'penetrante' lucht

Het Mercatorbad in Amsterdam-West is vanmiddag enige tijd ontruimd geweest, nadat er in het pand een 'penetrante' lucht werd geroken. Meer dan tien bezoekers kregen daardoor ademhalingsproblemen. Zij mochten na controle door ambulancepersoneel naar huis.

De brandweer meldt op X dat er geen gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen.

Kort nadat de geur werd geroken, moesten bezoekers van het zwembad - waaronder een schoolklas - het gebouw verlaten. Zij werden in een naastgelegen gebouw opgevangen, meldt NH. In eerste instantie meldde de brandweer dat het om een chloorlekkage ging, maar die verklaring werd later ingetrokken.

Zwembad weer open

Bezoekers kunnen inmiddels weer terug naar binnen om hun spullen op te halen. Er is verder geen reden tot bezorgdheid, meldt de brandweer via X. Wat de vreemde lucht heeft veroorzaakt, blijft onduidelijk.