Leiders afvallige regio Moldavië vragen Rusland om hulp

De leiders van de afvallige regio Transnistrië in Moldavië hebben Rusland om hulp gevraagd. Volgens hen doet Moldavië de economie in hun regio pijn. Onder leiding van Vadim Krasnoselski is de top van Transnistrië bijeengekomen op een speciaal congres. Er is geen officiële agenda, maar van tevoren werd er druk over gespeculeerd dat de Transnistriërs zich zouden uitspreken voor aansluiting bij Rusland. President Poetin zou dat verzoek dan morgen, 29 februari positief verwelkomen. De Russische leider houdt dan zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement, de Doema.

Eigen leger, munt en 'regering' In 1990 riep een pro-Russische separatistenbeweging in Transnistrië de onafhankelijkheid uit van het langgerekte gebied ten oosten van de rivier de Dnjestr (of de Nistru). Na een korte oorlog in 1992 stationeerde Rusland een 'vredesmacht' in het gebied. Ondanks eerdere beloftes heeft Moskou de militairen nooit teruggehaald uit Moldavië.

Waarnemers in het Westen vrezen dat Poetin de hulpvraag van Transnistrië zal aangrijpen om Moldavië te beschuldigen en aan te vallen. De verhouding tussen Moldavië en Rusland is de laatste tijd verslechterd, vooral vanwege de pro-Westerse koers van de regering in Chisinau. Moldavië ligt ingeklemd tussen Oekraïne en EU-lid Roemenië:

Moldavië is geen lid van de NAVO. Gedurende de oorlog in Oekraïne zijn er met enige regelmaat fragmenten van Russische drones terechtgekomen. President Maia Sandu heeft gezegd dat Rusland de grootste bedreiging vormt voor de veiligheid in Moldavië. De pro-Russische separatisten in Transnistrië schuiven juist steeds verder op richting Rusland sinds het uitbreken van de oorlog. Bijna een jaar geleden was Moldavië al even groot in het nieuws vanwege mogelijke Russische inmenging. NOS op 3 maakte toen deze explainer over Moldavië en de regio Transnistrië: