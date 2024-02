Commissievoorzitter Von der Leyen wil defensiekantoor voor Europa in Kyiv

De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een defensiekantoor in het Oekraïense Kyiv opzetten. Dat zei ze vandaag in het Europees Parlement. De realisatie van het kantoor ligt in lijn met het Europese plan voor de nieuwe Defensie Strategie, die volgende week gepresenteerd wordt.

Volgens Von der Leyen brengt een defensiekantoor in Kyiv Europa nog dichter bij elkaar en "krijgen alle lidstaten de kans om te leren van de ervaringen van Oekraïne op het slagveld". In het kantoor zouden 'vernieuwende defensietechnieken' bij elkaar moeten komen. Wat dat precies inhoudt, is niet bekendgemaakt.

De Duitse Von der Leyen, die een tweede termijn als voorzitter ambieert, wil bij de winst van de Europese verkiezingen in juni een Eurocommissaris voor defensie aanstellen. Op die manier hoopt de voorzitter Oekraïne te kunnen blijven steunen in de oorlog met Rusland.

Een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, heeft onlangs afgesproken het land sowieso te steunen. Dat tienjarige plan met daarin onder meer afspraken over defensie en wederopbouw Oekraïne, staat los van dit Europese plan van Von der Leyen. Ook Duitsland, Frankrijk en Denemarken hebben soortgelijke afspraken gemaakt met Oekraïne.

Uitgelekte plannen

Het defensiekantoor in Kyiv ligt in lijn met het plan voor de zogenoemde Europese Defensie-industrie. Het doel is om de aankopen van militaire systemen vanaf 2035 door de EU te laten doen, in plaats van door afzonderlijke lidstaten. Een deel van de plannen lekte al uit.

Zo staat er in dat investeringen gezamenlijk gedaan moeten worden, zoals ook gebeurt met de inkoop van gas en vaccinaties. Ook zouden er maatregelen getroffen moeten worden om voorraden van grondstoffen veilig te stellen en moet het makkelijker worden om nieuwe samenwerkingen met lidstaten op te zetten. Het plan wordt volgende week gepresenteerd.

Dit is hoe Nederland en Europa ervoor staan op het gebied van de Defensie-industrie: