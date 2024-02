Vanavond op tv: Weduwe Navalny zet strijd voort • UWV worstelt met WIA • Biografie van Hugo Claus •

Navalnaja strijdt tegen Poetin

De overleden Russische oppositieleider Aleksej Navalny wordt vrijdag begraven in Moskou, zo werd vandaag bekend. Er is die dag ook een afscheidsplechtigheid in een kerk. Het is nog onduidelijk of de uitvaart "vreedzaam" gaat zijn, zegt zijn vrouw Joelia Navalnaja.

Zij deed vandaag een opvallende oproep aan het Westen: erken Poetin niet langer als president van Rusland. Wat zou het betekenen als landen als Nederland dat doen?

Ook bespreken we de Kremlin-leaks: gelekte documenten waaruit zou blijken dat Poetin in aanloop naar de presidentsverkiezingen media inzet als propaganda-kanaal.