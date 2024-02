Verdachte van doodschieten Amsterdamse rapper opgepakt op vliegveld Parijs

Op de luchthaven van Parijs is een 20-jarige Amsterdammer aangehouden in verband met het dodelijke schietincident in de nacht van zaterdag op zondag, op een bedrijventerrein in Sloterdijk in Amsterdam. Daarbij kwam de 26-jarige Danzel Silos, oftewel rapper Bigidagoe, om het leven.

De verdachte stond volgens de politie op het punt om naar Frans-Guyana te vluchten.

Bigidagoe was zaterdagnacht met vrienden naar een feest geweest in een partycentrum aan de Rhoneweg. Toen hij na afloop van het feest wilde vertrekken vanaf een parkeerterrein, zo'n honderd meter verderop, werd hij onder vuur genomen. Silos werd ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Niet lang daarna overleed hij aan zijn verwondingen.

Onderzoek door de politie wees erop dat de verdachte via Parijs naar Cayenne in Frans-Guyana wilde vluchten. Toen de man vanochtend wilde inchecken op de luchthaven van Parijs-Charles de Gaulle werd hij door de grensbewaking aangehouden. De verdachte zit vast en zal worden overgeleverd aan het Amsterdamse parket.

Explosies

Afgelopen nacht waren er nog drie explosies bij woningen in Amsterdam-Noord, in Oost en in Zuidoost. Zowel in Noord als Oost was daarbij op de muur de tekst 'War' gespoten. De politie onderzoekt of er een verband is met de gewelddadige dood van Silos. Mogelijk betreft het een conflict tussen rapgroepen.

Rapper Bigidagoe was al eerder doelwit van een aanslag. In augustus 2020 werd hij neergeschoten in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Hij werd zelf ook verdacht van betrokkenheid bij het ontvoeren, bedreigen en mishandelen van de rivaliserende rapper Kobus L. In die zaak had de rechter nog geen uitspraak gedaan.