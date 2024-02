Provincie Groningen steekt geld in eierbalmachine

Een eierbal, of Grunneger aaierbaal, bestaat uit een hardgekookt ei dat is gedoopt in ragout, waarna het wordt gepaneerd en gefrituurd. De eierbal is een snack uit het uitgaansleven en wordt veel gegeten in snackbars en cafetaria. Sinds 2017 is de eierbal ook immaterieel cultureel erfgoed .

De provincie Groningen heeft een subsidie van 45.000 euro verleend aan een bedrijf dat de productie van eierballen wil gaan automatiseren. Volgens de provincie is de gefrituurde snack in Groningen een begrip, maar is het lastig om de eierbal op grote schaal te produceren.

Volgens eigenaar Jan Peter van der Zee van Uildriks is het maken van een eierbal nogal arbeidsintensief. "Ieder ei is verschillend, de vorm is net even weer anders. En het moet daarom ook mede met de hand gedraaid worden, zodat het ei mooi in het midden zit. En het ragoutlaagje met paneermeel daar mooi omheen", zegt hij tegen RTV Noord.

Omdat de snack beperkt houdbaar is, is het lastig om de eierbal ook in andere delen van het land op de markt te brengen. Het bedrijf slaagde er al eerder in om eierballen te verpakken, waardoor ze langer houdbaar zijn. Het invriezen van eierballen is geen optie, stelt Van der Zee. "Dan is het net rubber, totaal niet lekker. Een eierbal moet eigenlijk altijd vers geproduceerd worden. Door het te verpakken, is het wel iets langer houdbaar en kunnen ze wat verder het land in."

Hij verwacht dat de 'eierballijn' over twee of drie maanden operationeel is. Hij wil niet zeggen hoeveel eierballen er van de band kunnen rollen met de machine, maar Van der Zee spreekt van "een leuk aantal": "We zijn nu nog bezig om hem te testen en verder uit te ontwikkelen. Zodat hij goed loopt en we er lekkere eierballen vanaf krijgen."