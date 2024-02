Griekspoor verliest in Dubai na twee tiebreaks weer van Boeblik

Tallon Griekspoor is net als in 2023 in de tweede ronde gestrand van het ATP-toernooi in Dubai. De Nederlander verloor nipt van de Kazach Aleksandr Boeblik: 6-7 (8), 6-7 (2).

De partij was grotendeels in evenwicht. Griekspoor leunde vooral op zijn solide baselinespel, terwijl Boeblik met zijn sterke opslag (hij sloeg 22 aces tegen 7 voor Griekspoor) en soms onvoorspelbare manier van spelen gevaarlijk was.

Griekspoor gaf in de tiebreak van de eerste set een 3-0 voorsprong uit handen. Boeblik smeet op die stand een racket aan diggelen, kreeg van de scheidsrechter een waarschuwing, maar ging prompt beter tennissen.

Griekspoor kreeg setpunten op 6-5 en 8-7, maar het was Boeblik die met een prachtige passeerslag uiteindelijk de setwinst greep.

Tiebreak-koning

Ook de tweede set mondde uit in een tiebreak, waarvan Griekspoor er dit seizoen al tien wist te winnen en slechts twee verloor. Het leverde hem zelfs de bijnaam 'tiebreak-koning' op. Maar tegen Boeblik, van wie Griekspoor in drie eerdere duels eveneens verloor, kon hij dit keer niet het verschil maken in de eindfase.

Boeblik was ook in de tweede tiebreak de betere speler en benutte met een backhand rechtdoor zijn eerste matchpoint.