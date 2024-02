In 2016 wilden Oranje-spelers tattoo met olympische ringen, ook nu is 'Parijs' een droom

Meedoen aan de Olympische Spelen dat is wat alle Oranje-speelsters vanavond willen bereiken. Dat staat buiten elke discussie, ondanks de nu al overvolle speelkalender. Om dat te bereiken moet Oranje vanavond winnen van Duitsland. Hoe groot is de druk? "Ik probeer daar persoonlijk niet te veel over na te denken", zei Kerstin Casparij - voor wie deelname de eerste keer zou zijn - bescheiden. In 2016 leefde mogelijke deelname aan de Spelen behoorlijk bij het Nederlands elftal. Mandy van den Berg speelde toen met Oranje op een Olympisch Kwalificatie Toernooi zo'n allesbeslissende wedstrijd tegen Zweden. Oranje moest winnen om naar de Spelen van Rio de Janeiro te gaan. "We droomden hardop over de Spelen. Een groepje speelsters zei: als we gaan, laten we een tattoo zetten van Olympische ringen. Ja, ik ook."

De tatoeage is er nooit gekomen. Het werd 1-1, waardoor niet Nederland maar Zweden naar Rio ging. "Ikzelf kreeg nooit meer de kans om naar de Spelen te gaan, hoewel ik toen dacht dat ik voor altijd zou blijven voetballen", zegt Van den Berg met enige weemoed. Oranje plaatste zich daarna wél voor de Spelen van Tokio 2020. Een groot deel van de huidige selectie was daarbij, maar wel onder coronarestricties. En een tatoeage zetten op 1,5 meter afstand is niet mogelijk. Droom Van den Berg noemt de Spelen 'iets magisch'. "Op een voetbaltoernooi ben je met de beste landen in jouw sport. Maar op de Olympische Spelen deel je zo veel meer: je kan ervaringen uitwisselen met sporters in totaal andere disciplines, er is een olympisch dorp waar je elkaar ontmoet, je gaat naar allerlei wedstrijden kijken. Dat maak je op geen enkel toernooi mee."

"Meedoen aan de Spelen in Parijs zou fantastisch zijn om op mijn lijstje te zetten", zei Sherida Spitse onlangs. De wedstrijd tegen Duitsland zou voor de 33-jarige Spitse zomaar eens de laatste kans op de Spelen kunnen zijn. Ook Esmee Brugts wil niets liever dan deze zomer in Frankrijk voetballen. "Dat is wat ik wil. Het is weer een mogelijkheid om een prijs te winnen en ik droom ervan een prijs te winnen met Nederland." Van den Berg, die vanavond de wedstrijd analyseert voor de NOS, ziet kansen voor Oranje: "De verdediging van Duitsland is erg zwak. Als Nederland de bal achter de laatste linie krijgt, kunnen er goals vallen."