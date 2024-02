'Apple trekt na tien jaar stekker uit project elektrische auto'

Techbedrijf Apple lijkt zijn plannen om een elektrische auto te ontwikkelen en bouwen te stoppen. Het financieel persbureau Bloomberg bericht dat de circa 2000 medewerkers aan project Titan te horen hebben gekregen dat ze worden overgeplaatst naar de afdeling AI of moeten uitkijken naar ander werk.

Apple heeft niet gereageerd op de berichten, maar dat ze serieus worden genomen bleek uit de significante koersstijging van Apple gisteren in New York nadat Bloomberg het bericht in de wereld had gebracht. Ook The Wall Street Journal kwam met het nieuws.

In 2015 werd bekend dat Apple bezig was met het ontwikkelen van een elektrische auto. Op dat moment zou de maker van succesnummers als de iPhone en de iPad al ongeveer een jaar aan het project werken.

Zonder chauffeur

Er was wel vanaf het begin scepsis over de ambities van het bedrijf uit Californië. Critici wezen erop dat het bouwen van een auto iets heel anders is dan het ontwikkelen van een computer en aanverwante producten.

Volgens Bloomberg heeft de directie van Apple vorige week de stekker uit het project getrokken. Een maand geleden meldde Bloomberg al dat Apple de plannen had aangepast. De lancering van de eerste auto zou zijn verplaatst van 2025 naar 2028.

Apple heeft miljarden in de ontwikkeling van de elektrische auto gestoken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de auto niet alleen elektrisch zou zijn, maar ook zonder chauffeur zou kunnen rijden.