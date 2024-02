Aleksej Navalny wordt vrijdag in Moskou begraven

De overleden Russische oppositieleider Aleksej Navalny wordt vrijdag begraven in Moskou. Er is die dag ook een afscheidsplechtigheid in een kerk. Dat zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Verdere details over het afscheid zijn nog niet bekend.

Het lichaam van Navalny werd dit weekend overgedragen aan zijn moeder. Russische autoriteiten hebben lange tijd geweigerd om zijn lichaam vrij te geven. Volgens het team rondom Navalny wilden de autoriteiten zo voorkomen dat er nog sporen van een vergiftiging in zijn lichaam te vinden zijn.

Zijn vrouw Joelia Navalnaja beschuldigde de Russische autoriteiten er al van dat ze Navalny met novitsjok hebben gedood, het zenuwgif waarmee hij in 2020 ook al een aanslag op hem werd gepleegd. Het is nog onduidelijk op basis van welke informatie ze die uitspraken deed. Ze zei dat het team later met bewijs en namen van daders zou komen, maar dat is nog niet gebeurd.

"Poetin heeft mijn man vermoord", zei Navalnaja: