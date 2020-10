Urenlange pinstoring in winkels Albert Heijn, Etos en Gall&Gall

In alle winkels van Albert Heijn, Etos en Gall&Gall kon de afgelopen uren niet worden gepind. De storing zou het gevolg zijn een probleem met het netwerk. Enkele winkels melden dat er sinds 12.00 uur weer kan worden gepind. Of dit betekent dat de storing overal voorbij is, is nog niet duidelijk.

Door de pinstoring gingen zeker zeventien supermarkten hdicht. Het zijn vooral winkels waar alleen zelfscankassa's staan.

Ook AH To Go winkels werden getroffen door de storing. Klanten die online boodschappen hebben besteld, kunnen gewoon afrekenen via een mobiel pinapparaat.