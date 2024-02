Femicide in Turkije: in één dag acht vrouwen vermoord

In Turkije zijn gisteren op één en dezelfde dag acht vrouwen vermoord. Ze zijn allemaal omgebracht door hun (ex-)partner. Om aandacht te vragen voor vrouwenmoord, ofwel femicide, hebben Turkse media foto's en hun verhalen gedeeld op televisie. De vrouwen werden vermoord door het hele land, van Istanbul en Izmir in het westen tot Erzurum in het oosten. Er zijn geen verbanden tussen de moorden, behalve dat het gaat om vrouwen die door hun partner of ex-partner zijn omgebracht. Een van de vrouwen was bijvoorbeeld al vijf maanden aan het scheiden van haar man, een andere vrouw was al gescheiden en nog een slachtoffer was nog getrouwd. Femicide komt zeer geregeld voor in Turkije. Vrouwenrechtenorganisatie We Will Stop Femicide houdt de aantallen bij en kwam op 315 vrouwenmoorden vorig jaar. 65 procent van die vrouwen werd thuis vermoord.

Turkije-correspondent Mitra Nazar: "Dit is een angstaanjagende dag-statistiek en een dieptepunt in de strijd tegen geweld tegen vrouwen in Turkije. Acht vrouwen op één dag is gelukkig een uitzondering. Maar als je kijkt naar het landelijk gemiddelde wordt in Turkije iedere dag een vrouw vermoord door een man in haar omgeving. Er is de laatste jaren meer aandacht voor femicide, bijvoorbeeld door het platform We Will Stop Femicide. Maar de strijd tegen vrouwenmoord is ook een strijd tegen de regering van president Erdogan. De vrouwenbeweging wordt continu tegengewerkt, demonstraties worden verboden of uiteengeslagen. De organisatie stond vorig jaar nog voor de rechter op beschuldiging van 'immoreel gedrag'. En de verhouding tussen de vrouwenorganisaties en de regering is helemaal gespannen sinds president Erdogan met Turkije uit de Istanbul Conventie stapte."

We Will Stop Femicide houdt naast de duidelijke gevallen van femicide ook cijfers bij over zogeheten verdachte doden. Dat gaat om vrouwen die officieel omgekomen zijn door zelfmoord of een ongeluk. De organisatie zegt dat er in veel van deze zaken ook sprake is van vrouwenmoord. In 2011 tekende Turkije de Istanbul Conventie van de Raad van Europa. Landen die meedoen moeten geweld tegen vrouwen voorkomen, slachtoffers beschermen en daders veroordelen. Turkije was een van de eerste ondertekenaars van het verdrag, dat in Istanbul tot stand kwam. Maar onder leiding van president Erdogan stapten de Turken in 2021 weer uit de conventie. Volgens de regering is het verdrag niet in lijn met de traditionele familiewaarden en de Turkse samenleving.