Advocaat die plots bobsleeër werd, doet deze week mee aan zijn eerste WK

Hij was hordeloper en is advocaat, en nu ook piloot van de Nederlandse viermansbob. Dave Wesselink (24) heeft een bijzondere loopbaan. Zijn eerste WK staat voor de deur, komend weekend in het Duitse Winterberg. "Mijn advocatenkantoor werkt heel erg mee, dat is heel prettig."

"Ik heb eerst heel lang aan hordelopen gedaan, was Nederlands kampioen bij de junioren", zegt Wesselink. "Bij de senioren heb ik toen met mijn coach gesproken over bobsleeën en een interesseformulier ingevuld." De bobsleebond belde vrijwel meteen. "En zo zat ik twee weken later in de bob."

Die overgang was nogal rigoureus. Toen Wesselink gevraagd werd als piloot was hij op trainingskamp op Tenerife, waar het 30 graden was. Even later was hij wintersporter en moest hij bij -10 aan de bak.

'Liefde op eerste gezicht'

"De eerste afdaling was vrij spannend. Maar toen ik uit de slee kwam, vond ik het zo gaaf. Het was bijna liefde op het eerste gezicht", vertelt Wesselink, die goed geholpen wordt door zijn collega's in de bob.

En door bondscoach Ivo de Bruin, die zelf jarenlang piloot was van de Nederlandse bob: "Ik heb te weinig genoten en dat probeer ik deze jongens bij te brengen", zegt De Bruin er zelf over.