Knokken voor olympisch ticket: hoe wapent Oranje zich tegen Duitse krachtpatsers?

"Duitsland is een van de weinige vrouwenteams die min of meer spelen als een mannenteam", zei bondscoach Andries Jonker zondag in Studio Voetbal . "Ze gooien er af en toe overtredingen in die tegen een gele kaart aan zitten of geel zijn. Ik verwacht zeker een fysieke wedstrijd, die Duitsers gaan ons niet laten voetballen."

"Wij hebben er wel een paar hoor, die van wanten weten", beaamt Jonker. "Qua fysieke duels aangaan kunnen we Daniëlle van de Donk boven aan de lijst zetten." De bondscoach hoopt dat zij woensdag fit genoeg is. Dinsdag trainde ze niet mee omdat ze ziek is .

De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland is woensdagavond live te zien bij de NOS, op NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en de app op je smart-tv. Het duel begint om 20.45 uur in Heerenveen, vanaf 20.20 uur is de voorbeschouwing te zien.

"Wij moeten het baltempo hoog houden, zodat zij ons niet in de duels kunnen dwingen", zegt Jonker. Dat past ook bij het spel van Oranje. "Ons handelsmerk is de bal hebben en voetballen."

Toch had Nederland in slechts de helft van de Nations League-wedstrijden meer balbezit dan de tegenstander. Duitsland is ook een ploeg die graag de bal heeft. In alle zes wedstrijden van de Nations League was de ploeg dominant. Ook vrijdag in de met 2-1 verloren halve finale tegen Frankrijk noteerde Duitsland 53 procent balbezit.

Op adem komen

Kerstin Casparij, die tegen Spanje de geblesseerde Victoria Pelova verving in de basis, hoopt dat Oranje tegen Duitsland kan domineren. Zolang Nederland de bal in bezit heeft, is dat goed nieuws voor haar.

"We moeten het verdedigend zo neer zetten, dat ze überhaupt niet aan de bal komen. Als we slim spelen, kan ik even op adem kan komen", aldus de 23-jarige rechtsback van Manchester City, die bij Oranje de hele rechterflank bestrijkt.