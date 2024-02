Daders seksuele uitbuiting vaak jonger dan 25 jaar

Meer dan de helft van de daders van seksuele uitbuiting is jonger dan 25 jaar als zij voor het eerst beginnen met mensenhandel. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Het is voor het eerst dat de Nationaal Rapporteur onderzoek heeft gedaan naar de achtergrond van daders van seksuele uitbuiting in Nederland. 52 procent van de onderzochte groep is jonger dan 25 jaar en een kwart van de daders gaat herhaaldelijk in de fout.

Daders komen veelal uit een onstabiele gezinssituatie, hebben vroegtijdig hun school verlaten en zitten in een criminele omgeving. Bijna 90 procent van de onderzochte groep heeft minimaal één criminele ouder, broer, zus of (ex-)partner.

Risicofactoren

"Dit zijn risicofactoren die in extreem hoge mate aanwezig zijn bij deze groep. Maar we zien ook verschillen daarin, bijvoorbeeld jongeren die al vroeg starten met criminaliteit en escaleren naar mensenhandel, en ook daders van seksuele uitbuiting die wat later beginnen", zegt Nationaal Rapporteur Conny Rijken in het NOS Radio 1 Journaal.

De onderzoekers hebben bij een groep van 630 daders van seksuele uitbuiting gekeken naar de criminele carrière, achtergronden en omgeving van de dader. Zij vergeleken de uitkomsten met daders van andere criminaliteit en mensen die zich helemaal niet in het criminele circuit begeven.

Atypische dader

Wat opvalt is dat er niet één type dader aan te wijzen valt. "Vaak wordt gedacht dat het allemaal jonge jongens zijn, maar we zien ook een meer atypische dader waarvan een groot deel vrouw is", zegt Rijken. "In dit geval is de dader wat ouder en komen zij bij de politie meteen in beeld met mensenhandel."

Jaarlijks worden er naar schatting 5000 mensen slachtoffer van mensenhandel in Nederland. Slechts enkele gevallen worden daadwerkelijk gemeld bij instanties en organisaties.