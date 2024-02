Mogelijk link explosies Amsterdam en dood rapper, 'war' op muren gekalkt

Even later konden ze worden aangehouden in de buurt van de ringweg A10 in Noord op basis van hun signalement:

Kort na de eerste explosie in Noord zijn twee mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de ontploffing. Het gaat om een 23-jarige man en een 28-jarige man. Ooggetuigen zagen dat de mannen wegvluchtten in een auto.

Aan de Mastbos in Amsterdam-Noord is een portiek van een appartementencomplex zwaar beschadigd. Op foto's is te zien dat een deel van de ruiten van de ingang eruit is geblazen. Sommige ruiten in het toegangsgebouw zijn er helemaal uit geblazen, een ander deel heeft flinke barsten.

Op muren aan de Mastbos in Noord en de Populierenweg in Oost is het Engelse woord 'war' (oorlog) op de muren geklad. De politie gaat er daarom van uit dat er een verband is tussen de twee explosies.

Bij drie woningen in Amsterdam is gisteravond laat en vannacht een explosie geweest. Het gaat om een woning in Amsterdam-Noord, Zuidoost en een in Oost.

Ook in Amsterdam-Oost, op de Populierenweg, is later in de nacht een explosie geweest. Ook daar zouden de ruiten eruit zijn gesprongen. De derde explosie die verband zou houden met de moord op rapper Bigidagoe was in Kelbergen in Zuidoost.

Er was ook een vierde explosie in Amsterdam vannacht, maar die heeft volgens de politie te maken met een ruzie in de relationele sfeer. Voor die explosie in de Terschellingstraat is in Purmerend een man van 22 aangehouden. De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.