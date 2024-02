Bus stort van brug in Mali, 31 mensen komen om

Bij een busongeluk in het zuiden van Mali zijn dinsdag zeker 31 mensen omgekomen. De bus raakte van de weg en stortte van een brug een rivier in, meldt het ministerie van Transport en Infrastructuur van het Afrikaanse land. Tien mensen raakten gewond, een aantal is er slecht aan toe.

De bus was onderweg naar buurland Burkina Faso toen hij bij de stad Koumantou van de brug af reed. In de bus zaten vooral Malinezen, maar ook mensen uit andere delen van West-Afrika. Volgens het ministerie had de bestuurder de bus niet meer onder controle.

Er komen vaak verkeersongelukken voor in het westen van Afrika, doordat het openbaar vervoer slecht is georganiseerd en de wegen niet goed zijn onderhouden. Eerder deze maand kwamen er volgens persbureau AP nog 15 mensen om bij een ongeluk met een bus en een vrachtwagen in Bamako, de hoofdstad van Mali.