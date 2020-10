Bennett ook de snelste sprinter in Vuelta • Cerny wint ingekorte Giro-rit

In de Giro is de verstandhouding in de kopgroep ver te zoeken. De 14 hebben 1.03 voorsprong op het jagende peloton, maar in de groep vallen voortdurend gaatjes. Nu zien we bijvoorbeeld Lachlan Morton met zijn fraaie snor weer op 100 meter rijden achter de groep.

Kopgroep Giro (14): Pellaud (Androni), Campenaerts (NTT), Cerny (CCC), Van Empel (Vini Zabu), Keisse (Deceuninck), Armée (Lotto-Soudal), Carboni (Bardiani), Haas, Mathis (Cofidis), Clarke, Morton (EF), Dowsett (Israel SN), Torres (Movistar) en Mosca (Trek).