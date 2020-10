Renners staken, Giro-baas foetert, Cerny en Bennett juichen, Kelderman spaart

We hebben 20 kilometer afgelegd in Spanje en de vier koplopers hebben al bijna 4.00 op het peloton. Kat in het bakkie dus voor de vlucht van de dag. De namen: Smit en Ezquerra (Burgos), Tanfield (AG2R) en Mate (Cofidis).

De Zuid-Afrikaan Willie Smit sprak voor de koers trouwens met de persafdeling van de Vuelta: 'Eigenlijk had ik gisteren willen aanvallen, maar Movistar werkte heel hard omdat ze bang waren voor waaiers. Natuurlijk zal ik het weer proberen. In de aanval zijn levert veel minder stress op en het is altijd goed om de ploeg te laten zien van voren."