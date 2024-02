Geven oud F1-kampioenen het al op voor seizoen is begonnen? 'Stopwatches liegen niet'

"De RB20 is een verrassend ontwerp. Nu ik hem in actie heb gezien vrees ik dat het voor ons erg lastig wordt een grand prix te winnen."

Ze vrezen een gapend gat. Misschien wel een seconde per ronde. Of op zijn minst een paar tienden. Negen Formule 1-teams lijken nu al de handdoek in de ring te werpen.

"De auto doet alles wat ik wil en lijkt betrouwbaar en stabiel, maar ik weet nog niet zeker of we snel genoeg zijn."

"De kwalificatie hier in Bahrein geeft vrijdag een eerste indicatie en na de eerste races weten we waar we staan", zegt Verstappen op het Bahrain International Circuit.

Coureurs weten doorgaans na een paar rondjes al of hun nieuwe auto een winnend wapen is. Verstappen zelf houdt uiteraard de kaarten nog tegen de borst, maar zijn tevreden blik en ontspannen houding verraden veel. Hier staat de te kloppen coureur; de toonaangevende rijder die al weet dat de concurrentie wonderen moet verrichten om hem te onttronen.

Ook Mercedes omzeilt spierballentaal. De tot 2021 ongenaakbare renstal van Toto Wolff is opgelucht dat de nieuwe W15 een auto is die zich gedraagt zoals werd verwacht op basis van simulaties.

"Vorig jaar maakte ik hier de slechtste F1-testweek van mijn leven mee. Daarna liepen we achter de feiten aan. Nu weten we exact waar de sterke- en zwakke plekken zitten. De basis is goed. Dat biedt perspectief, maar Red Bull ligt flink voor."

"We kampen niet met grote issues en de auto gedraagt zich zoals we verwachtten. Dat is goed nieuws", vult coureur Charles Leclerc aan.

Het grote, iconische Ferrari start het seizoen nederig. "Stapje voor stapje het gat dichten", is de missie van teamleider Frederic Vasseur. "Natuurlijk dromen we van een titelstrijd, maar het gat was en is erg groot. Stopwatches liegen niet."

"Op dat circuit was onze auto niet zo geweldig. We hebben die zwakke plekken getackeld, zodat het daar dit jaar beter gaat", waarschuwt Verstappen.

Het moet verontrustend en frustrerend zijn voor de concurrenten. Vorig jaar was Ferrari het enige team dat kon voorkomen dat Red Bull alle races won. Carlos Sainz zegevierde in de straten van Singapore, waar de RB19 niet uit de verf kwam.

"Dat was de vorige seizoenen een ander verhaal", blikt teambaas Wolff terug. "Die auto's waren onvoorspelbaar, moeilijk te begrijpen en te doorgronden. We probeerden van alles, maar faalden en boekten nauwelijks progressie. Om moedeloos van te worden. Het werkte niet. Daarom hebben we het roer omgegooid en het design grondig veranderd."

Wolff wil zijn vingers niet branden aan teveel optimisme. "De stemming in het team is positief, maar het is allemaal nog pril. We zijn vechters en we weten wat we willen: een auto maken die sneller is dan de rest."

Niet voorbereid op vertrek Hamilton

Of dat lukt is zeer de vraag, zeker nu Mercedes weet dat de relatie met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het einde nadert.

"Daar waren we niet op voorbereid. Het is niet ideaal", geeft Wolff toe. "Het was even onwennig, maar we kennen elkaar goed en zijn professionals. We gaan er alles aan doen om Lewis met een mijlpaal uit te zwaaien. Dat verdient hij."

Of die mijlpaal een achtste wereldtitel is? Hamilton lijkt er niet in te geloven. "De nieuwe auto is een work in progress. Veel leuker om mee te rijden. Duidelijk beter dan vorig jaar, maar Red Bull rijdt aan de horizon. Het gaat tijd vergen, maar we hebben een goede basis om door te ontwikkelen, te groeien en de kloof te dichten."