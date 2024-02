Trump en Biden winnen zoals verwacht voorverkiezingen in Michigan

Joe Biden en Donald Trump hebben zoals verwacht de voorverkiezingen van hun partij gewonnen in de staat Michigan. Dat melden Amerikaanse media op basis van exitpolls. De kans dat beide mannen het opnieuw tegen elkaar gaan opnemen in de presidentsverkiezingen wordt daarmee steeds groter.

Biden versloeg Dean Philips, zijn enige belangrijke tegenstander in de Democratische voorverkiezingen, ruim. Ook Trump versloeg zijn enige overgebleven tegenkandidaat Nikki Haley met ruime cijfers. Michigan is een zogenoemde 'swing state' waar het op voorhand nog niet zeker is wie de voorkeur krijgt: een Democraat of een Republikein. Trump won in de staat bij de presidentsverkiezingen van 2016, Biden in 2020.

Blanco stem uit protest

In Michigan ging de aandacht vooral uit naar het aantal blanco stemmers bij de Democratische voorverkiezingen. Een groep activisten had opgeroepen om blanco te stemmen uit protest tegen de Amerikaanse steun aan Israël. Ze wilden daarmee een signaal afgeven aan president Biden om hen niet te negeren.

Uit eerste tellingen blijkt dat ongeveer 13 procent van de Democratische kiezers een blanco stem heeft uitgebracht, schrijft CNN. In de stad Dearborn werd in een restaurant al een feestje gevierd door een deel van de aanjagers van de blanco-campagne. In de stad is een grote Arabische gemeenschap.

In het restaurant werd ook een moment stilte gehouden voor de mensen die zijn gedood in Gaza. "Stop met het vermoorden van onze families, dat is alles wat we vragen", zegt een van de aanwezigen tegen de nieuwssite. Hoewel sommigen niet willen gaan stemmen in november, zei ook een aantal dat ze tevreden zijn: ze hebben weer de aandacht van de president, stellen zij.

Voormalig congreslid Andy Levin heeft ook blanco gestemd, zegt hij tegen CNN. "Ik was bang dat de president bij deze voorverkiezingen geen idee zou hebben hoe boos mensen hier zijn." Hij denkt dat Biden nu weet dat hij de staat bij de verkiezingen niet kan winnen, als hij niet van koers verandert met zijn steun aan Israël. Biden won in 2020 mede vanwege de steun van islamitische stemmers en als zij in november thuisblijven, zou de overwinning in de staat naar Trump kunnen gaan.

Super Tuesday

Aan de Republikeinse kant won Trump van Haley. Ze heeft in nog geen enkele staat de voorverkiezingen gewonnen. Ondanks druk vanuit het kamp van Trump en veel Republikeinen wil zij toch in de race blijven, ook in de hoop dat de rechtszaken tegen Trump hem de das omdoen.

Om definitief gekozen te worden tot presidentskandidaat heeft Trump 1215 zogenoemde gedelegeerden nodig. In iedere staat verschilt het aantal gedelegeerden dat er te halen is. De volgende Republikeinse voorverkiezingen zijn zaterdag in Idaho: daar zijn 32 gedelegeerden te verdelen. De eerste dag dat er een groot aantal gedelegeerden te winnen zijn is 5 maart, 'Super Tuesday': dan worden onder meer voorverkiezingen gehouden in Californië (169 gedelegeerden), Texas (161) en North Carolina (74).