Tienduizenden Australiërs moeten huizen verlaten vanwege natuurbranden

Ongeveer 30.000 mensen in de Australische staat Victoria is gevraagd hun huis te verlaten vanwege natuurbranden door extreme droogte in het gebied.

In het westen van de staat geldt het hoogste waarschuwingsniveau voor branden: catastrofaal. Dat betekent dat inwoners in levensgevaar zijn als ze het gebied niet verlaten. In een deel van de staat is het treinverkeer stilgelegd. Ook in het zuidoosten van de staat South Australia gelden waarschuwingen voor natuurbranden. Het is op dit moment in delen van de twee staten zeer heet. In de stad Midura, met ongeveer 56.000 inwoners kan het 45 graden celcius worden, zegt het Bureau of Meteorology, het meteorologisch instituut van de overheid.

Basiskamp

De afgelopen dagen werkt de brandweer zo goed en kwaad als het kan om te voorkomen dat de natuurbranden zich verspreiden. De Australische nieuwszender ABC News meldt dat onder meer een groep van zo'n 160 brandweerlieden een basiskamp in het gebied heeft opgezet. Daar kunnen zij onder meer slapen en douchen en er staan tientallen brandweerwagens klaar.

De brandweer bestrijdt onder meer een enorme brand in de buurt van de stad Ballarat, op zo'n 100 kilometer ten westen van Melbourne. De brand, die sinds vorige week donderdag woedt, heeft al zes huizen verwoest, vee gedood en meer dan 200 vierkante kilometer grond in de as gelegd.