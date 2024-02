NEC'ers niet meer rustig te krijgen: 'Finale gaat een volksfeest worden'

"En dat is precies waar we vooraf op hadden gehoopt. Het was een mooie sfeer hier, dat kunnen ze wel. Maar we moesten rustig blijven en daar niet te veel in meegaan. We moesten vooral ons eigen spel blijven spelen, al is dat wel moeilijk in deze ambiance", vertelt Nuytinck.

Waar het in Leeuwarden voorafgaand en tijdens het duel vooral Cambuur Leeuwarden was dat feest vierde met vuurwerk, vuurspuwers en gezang, was het uiteindelijk NEC dat na 120 minuten aan het langste eind trok.

"Het is feest, feest en feest in de kleedkamer", zegt NEC-verdediger Bram Nuytinck na afloop met een brede glimlach. Zijn ploeg heeft dinsdagavond de bekerfinale gehaald ten koste van Cambuur Leeuwarden (1-2). "Die finale gaat een groot volksfeest worden", zegt NEC-trainer Rogier Meijer.

De verdediger kwam begin dit seizoen van Sampdoria terug naar Nijmegen. Dat deed de verdediger uit Heumen uit clubliefde. Samen met Lasse Schöne en Jasper Cillessen stonden er zo weer spelers op het veld met een rood, groen en zwart hart.

"Daarom betekent deze bekerfinale ook veel voor mij. Ik had het er nog met die jongens over. We komen terug naar de club waar we om geven en probeert het team mee te nemen. Als je dan zoiets bereikt, is het heel mooi. We zijn aan een heel leuk seizoen bezig."

Ook bij zijn trainer kwamen een hoop emoties los. "Ik geniet gewoon van wat we als elftal en staf hier hebben gedaan. Het was een gekkenhuis vanavond vanaf de warming-up tot de laatste minuut van de verlenging. Cambuur deed er alles aan om met 12 of 13 man te spelen en uiteindelijk trekken wij hem over de streep."

De weg naar De Kuip is gevonden. "Dat zal ongetwijfeld een volksfeest worden", zegt Meijer. "Dit is voor iedereen gigantisch, heel Nijmegen gaat mee", besluit Nuytinck.

'NEC kan de beker winnen'

Cambuur-trainer Henk de Jong denkt dat NEC de beker ook kan winnen. "Mensen zullen me wel voor gek verklaren, maar zij zijn misschien wel het moeilijkste te verslaan op dit moment. Zij hebben een surplus aan kwaliteit. Wij hebben er alles aan gedaan, maar we hebben vandaag terecht van een betere tegenstander verloren. Al met al ben ik trots op mijn spelers, maar ook op ons publiek."

Bekijk hier de reacties van Henk de Jong en Michael Breij: