Jury: twee mannen schuldig aan moord op Run-DMC-dj Jam Master Jay

Twee mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op Jam Master Jay, dj van hiphopformatie Run-DMC. Dat oordeelde een jury in New York. De rechtszaak begon eind vorige maand.

De toen 37-jarige Jam Master Jay, die officieel Jason Mizell heette, werd in 2002 door een gemaskerde man doodgeschoten in een opnamestudio in New York. Lange tijd werd er geen vooruitgang geboekt in de zaak, tot 2020. Toen werden Karl Jordan Jr. en Ronald Washington, de peetzoon en een jeugdvriend van de rapper, aangeklaagd.

De twee mannen werden in de zomer van 2020 aangehouden door de Amerikaanse autoriteiten. Allebei zeggen ze onschuldig te zijn.

Ze zouden destijds samen in drugs gehandeld hebben, waarbij Jam Master Jay de financiën verzorgde. Rechercheurs denken dat het drietal daar ruzie over gekregen heeft.

Afgelopen zomer werd er ook een derde verdachte opgepakt, maar die zaak moet nog starten.

Nog steeds relevant

Op 30 januari, toen de rechtszaak tegen de twee verdachten begon, vertelde de Nederlandse rapper Brainpower in het NOS Radio 1 Journaal wat de moord teweeg bracht en waarom Jam Master Jay na al die jaren nog steeds zo relevant is in de hip-hop.