Superspits Haaland passeert Luton-keeper Krul vijf keer in FA Cup, vier assists De Bruyne

Een nog grotere opsteker dan de 6-2 zege zal voor City-trainer Pep Guardiola het sprankelende spel en twee fitte sterren zijn geweest. Voor rust was het in Luton namelijk een grote voorstelling van Haaland en Belgische middenvelder Kevin de Bruyne.

Het was weer zo'n avond voor superspits Erling Haaland. De Noor van Manchester City scoorde vijf keer in de achtste finales van de FA Cup tegen Luton Town FC.

Want na rust prikte Haaland er nog twee binnen, waarvan één weer op assist van de Belg. Vijf goals voor Haaland dus, vier assists voor de Bruyne. Mateo Kovačić maakte de zesde goal.

Achteraf had niemand het over de twee doelpunten van Luton-middenvelder Clark en twee assists van Ross Barkley. Vooral Clarks eerste was fraai: een pegel van een meter of dertig, met binnenkant voet in de bovenhoek.

Overigens was een tegenvaller voor City het uitvallen van Jack Grealish, die voor rust geblesseerd naar de kant moest. Bij City speelde Nederlander Nathan Aké driekwart van de wedstrijd mee als linksback, landgenoot Tahith Chong maakte negentig minuten vol bij Luton.

Leicester en Newcastle door

Elders in Engeland versloeg Leicester City na verlenging Bournemouth met 0-1, dank zij een doelpunt van Issahaku Fatawu. Nog wat langer duurde het bij Blackburn Rovers en Newcastle United. Pas na penalty's (1-1 na 120 minuten) won Newcastle omdat doelman Martin Dubravka twee penalty's stopte.