Japanners Ogawa en Sano bezorgen NEC eerste bekerfinale in 24 jaar

NEC krijgt op zondag 21 april in De Kuip een vijfde kans om de KNVB-beker voor het eerst in de historie te winnen. In de halve finale werd in Leeuwarden na het spelen van een verlenging dinsdagavond afgerekend met Cambuur. Door twee 'Japanse' treffers werd er met 1-2 gewonnen. In de eerste finale in 24 jaar voor NEC is Feyenoord of FC Groningen de tegenstander.

Vuurwerk, vuurspuwers, een groot spandoek en geen moment zonder gezang. De Cambuur-supporters waren al voor de aftrap vastbesloten om van deze wedstrijd iets unieks te maken. De allerlaatste bekerwedstrijd in het Cambuur Stadion - er wordt een nieuw stadion gebouwd - moest een finaleplaats op gaan leveren. Twee keer het houtwerk Bij het in vorm verkerende NEC waren ze zonder grote supportersacties afgereisd naar Leeuwarden. De focus lag volledig op de wedstrijd en dat leek te werken. Nadat er ruim een kwartier lang vuurwerk in en rondom het stadion was afgestoken, kwam het voetballende vuurwerk eerst van de Nijmegenaren.

Groot spandoek van de Cambuur-fans - Foto: ProShots

De eerste kans van de wedstrijd was voor Koki Ogawa die een schot via de vingertoppen van Cambuur-doelman Yanick van Osch op de paal zag belanden. Een paar minuten later trilde het houtwerk wederom, nu was het Sontje Hansen die de lat trof met een afstandsschot. Cambuur op voorsprong Maar de sfeermakers aan Friese zijde werden na ongeveer 25 minuten spelen beloond. Jeremy van Mullem had een prachtige lange bal in huis op Fedde de Jong. De middenvelder kon de bal perfect met het hoofd klaarleggen voor de instormende Roberts Uldrikis. De Let liet het stadion weer ontploffen. Door een botsing met NEC-doelman Jasper Cillessen bleef de spits wel achter met een groot ei op zijn voorhoofd, maar de vreugde vergoedde een hoop.

Vreugde bij de spelers van Cambuur - Foto: ProShots

Het betekende een domper voor NEC, dat in de historie vier keer eerder de bekerfinale haalde, maar nooit won. Na de laatste bekerfinale in 2000 is Nijmegen wel weer toe aan een groot feestje. Ogawa kreeg vervolgens weer de kans om zijn ploeg wat hoop te geven, maar de Japanse spits kwam net niet lekker uit en kon een assist van Chery niet bekronen met de 1-1. Wedstrijd stilgelegd Om de ploeg na rust weer wat extra kracht te geven, schoten de Cambuur-supporters weer flink wat vuurwerk de lucht in. Alleen kwam het nu dwarrelend naar beneden, waardoor de spelers even naar de kant gedirigeerd werden door de scheidsrechter. Na een korte onderbreking ging de wedstrijd verder. Daarna begon een offensief van de eredivisionist. Philippe Sandler probeerde met een pegel van afstand de gelijkmaker te maken en ook Kodai Sano kreeg met het hoofd een behoorlijke kans. Toch de gelijkmaker Maar het was de andere Japanner die de gelijkmaker daadwekelijk maakte. Ogawa stond helemaal vrij bij een hoekschop en schoot de bal keurig in de verre hoek raak: 1-1.

NEC juicht na de gelijkmaker van Ogawa - Foto: ProShots