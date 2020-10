Eerste coronapatiënten weer overgeplaatst naar Duitsland

Voor het eerst in de tweede coronagolf worden er weer coronapatiënten naar Duitsland overgeplaatst. De eerste IC-patiënt zou om 09.30 uur vanuit het Flevoziekenhuis in Almere naar Münster vertrekken, maar de helikopter kan nog niet opstijgen vanwege de mist.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zegt dat de helikopter de patiënt naar Münster breng, terugvliegt, bijtankt en vervolgens vertrekt met de tweede IC-patiënt.

Voorzitter Ernst Kuipers van het LCPS zei gisteren al dat hij vandaag de eerste overplaatsingen verwachtte. "We hebben op dit moment weinig keuze. Het alternatief is dat je de deuren van een ziekenhuis sluit", zei hij.

Druk op ziekenhuizen

De patiënten worden overgeplaatst omdat de druk op Nederlandse ziekenhuizen oploopt door het stijgende aantal coronapatiënten. Gisteren meldde het LCPS dat er 2003 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen lagen, van wie 463 op de intensive care. Op het hoogtepunt in, eind maart en begin april, lagen er zo'n 4500 mensen met het virus in het ziekenhuis, van wie 1400 mensen op de IC.

Vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen moeten door de toenemende druk de reguliere zorg gedeeltelijk afschalen. In hoeverre dat gebeurt, verschilt per regio. Landelijk is op dit moment zo'n 20 procent van de reguliere ziekenhuis zorg afgeschaald.

Ook in Duitsland stijgt het aantal besmettingen nu hard. Maar daar zijn, ook in verhouding, meer IC-bedden en de zorgen over overbelasting van de ziekenhuizen zijn daar kleiner dan hier.

Zeer ingrijpend

Toen Kuipers vorige week aankondigde dat hij op korte termijn overplaatsingen naar Duitsland verwachtte, zei hij ook dat die zeer ingrijpend zijn voor patiënten en hun familieleden. Met de huidige stroom patiënten zei hij dat er dagelijks zo'n tien mensen overgeplaatst kunnen worden naar Duitsland.