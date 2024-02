Jaap van Zweden vanaf 2026 chef-dirigent van Frans toporkest

De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden wordt vanaf september 2026 de nieuwe chef-dirigent van het Orchestre Philharmonique de Radio France. Hij volgt de Fin Mikko Franck op die na volgend seizoen vertrekt bij het Franse toporkest.

"Hij zet de traditie voort van de grote dirigenten die het Philharmonisch Orkest hebben geleid, onder wie Marek Janowski, Myung-Whun Chung en Mikko Franck", schrijft Radio France in een bericht op X over de benoeming van Van Zweden.

In New York zette Van Zweden zich al intensief in voor het in première brengen van nieuwe muziek, schrijft Radio France. Het Franse orkest is gespecialiseerd in hedendaagse klassieke muziek. Van Zweden zal dus nu ook de hedendaagse Franse muziek gaan verkennen, schrijft de radiozender.

New York Philharmonic

Van Zweden werkt tot dit najaar nog als music director van de New York Philharmonic en de Hong Kong Philharmonic. In een interview met de New York Times zei hij in 2021 al dat hij in 2024 zou stoppen in New York. Volgens Van Zweden had de coronaperiode zijn "kijk op dingen" veranderd. Hij bracht toen veel tijd door met zijn familie in Nederland.

Sinds dit jaar is Van Zweden ook chef-dirigent van het Seoul Philharmonic Orchestra voor een periode van vijf jaar.

Ook bij het Orchestre Philharmonique de Radio France heeft Van Zweden een vijfjarig contract getekend.