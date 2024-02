Zanger Ziggy uit Zutphen door naar de volgende ronde van American Idol

De Nederlandse Ziggy Krassenberg, bekend van meerdere Nederlandse talentenjachten, is binnenkort te zien in American Idol. De 22-jarige artiest en influencer uit Zutphen hoopt via de populaire talentenjacht door te breken in de Verenigde Staten.

De televisiekijker kan Krassenberg kennen van zijn deelnames aan verschillende talentenjachten. Zo deed hij mee aan Idols, The Voice en K2 zoekt K3. Hoewel de zanger in Nederland weinig voet aan de grond kreeg, overleefde hij de audities van American Idol door grootheden als Katy Perry en Lionel Richie van zijn zangkwaliteiten te overtuigen. Zijn auditie werd binnen 24 uur een half miljoen keer bekeken op YouTube.

"De Amerikaanse droom heb ik al van jongs af aan gehad. Ik ben uitgesproken, heb een goede stem en natuurlijk star presence. Dat wordt in Nederland gewoon moeilijk. Hier is het toch: wat de boer niet kent, dat vreet hij niet", zegt de artiest tegen Omroep Gelderland.

Staande ovatie van Lionel Richie

Tot zijn zeventiende zong Krassenberg als straatartiest in Zutphen, de stad waar hij opgroeide en waarmee hij naar eigen zeggen een haat-liefdeverhouding heeft.

Sinds zijn auditie in American Idol, het best bekeken televisieprogramma in de VS, heeft hij veel meer volgers gekregen. "Van Ilse DeLange tot Jamai, iedereen is zo trots!" Dat waren juryleden Katy Perry en Lionel Richie ook, die Krassenbergs vertolking van Lady Gaga's Million Reasons met lovende woorden en een staande ovatie beantwoordden.

Zijn ervaringen in Nederland zijn anders, hier kreeg hij regelmatig een storm van kritiek. "Ik ben klein gehouden. Ik mocht nergens mijn verhaal doen, ik werd niet serieus genomen als artiest."

Songfestival

Hoewel hij al zijn pijlen op de VS richt, heeft hij nog wel een grote Nederlandse droom. "Als ze me vragen voor het Eurovisie Songfestival, zeg ik meteen ja."

Maar eerst wil hij zijn American Idol-avontuur afmaken. In de volgende uitzending draait het om de Hollywood Week. "Daar wordt bepaald of je een goede zanger of ster bent. Ook wanneer je daar strandt, kun je soms een miljoenendeal tekenen. Ik ben ontzettend trots dat ik erdoor ben gekomen."