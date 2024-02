Olie aangespoeld op de kust van Bonaire, zorgen om milieuschade

Hoewel er nog geen sprake is van een milieuramp, heerst er wel bezorgdheid in het Caraïbische deel van het koninkrijk. Om de omvang van de schade te bepalen, worden drones, boten en satellieten ingezet.

In twintig dagen dreef de olie weg vanaf Trinidad en Tobago en verdween onder water. Nu is die op de stranden van Bonaire terechtgekomen, zo'n duizend kilometer verderop.

Correspondent Caribisch Gebied Dick Drayer:

"De eerste signalen van het olielek kwamen volgens de havenmeester een week na het ongeluk van het schip binnen. Er is toen gekozen om in stilte met betrokken instanties de situatie via de satelliet te monitoren. Die beslissing is bij ondernemers op het eiland niet in goede aarde gevallen. Ze voelden zich overvallen.

"De ondernemers zijn vooral te vinden aan de oostkust van Bonaire, waar het prachtige toeristisch gebied van Sorobon nu bedreigd wordt. Ze hadden liever wat meer tijd gehad om hun badgasten en windsurfers te waarschuwen. Een enkeling waagde zich vanmorgen - ondanks de snel geplaatste afzetlinten - toch in het water en moest dat met een zwart badpak, bikini of surfplank bekopen."