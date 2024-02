Reputatieschade Babboe lijkt beperkt ondanks aanhoudende problemen

Het is na de vernietigende conclusies van de NVWA de volgende stap in het Babboe-bakfietsdossier. Vanmorgen werd bekend dat bijna 10.000 bakfietsen van de modellen CITY, CITY E, MINI en MINI E terug worden geroepen. Mogelijk worden dat er nog meer.

Eerder zei het bedrijf de veiligheid de modellen niet te kunnen garanderen. Op dit moment mogen Babboe-fietsen op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet meer worden verkocht. Wat doet deze opeenstapeling van problemen met de reputatie van het bedrijf?

Fietsenwinkels die door de NOS zijn benaderd, zeggen rustig af te wachten en zijn benieuwd hoe Babboe de problemen afhandelt. Ze zien niet meteen een reden om de fietsen in de toekomst niet meer te verkopen.

"We hebben nog nooit problemen met Babboe gehad, maar het terugroepen van bepaalde modellen is het enig juiste dat de fabrikant kan doen", zegt Laurens Jan Stam van het gelijknamige fietsenbedrijf. "Onze klanten mogen hun Babboe-fietsen laten nakijken op scheurtjes en dergelijke."

Via de website controleerjeframe.nl kunnen Babboe-klanten controleren of de veiligheidswaarschuwing van toepassing is op hun fiets.