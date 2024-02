Chinese schaduwbanken vallen om, burgers komen in opstand

Met een officieel groeicijfer van 5,2 procent lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor de Chinese economie. Maar onder de motorkap rommelt het. Er zijn problemen op de vastgoedmarkt en ook in de financiële sector vallen harde klappen. Ook al zijn protesten schaars in China, de middenklasse begint te morren. Op meerdere plekken in het land komen mensen in opstand, zoals in Chengdu, bij de schaduwbank Sichuan Trust.

'De lach is de gemeenschappelijke taal, beschaving is de belichaming van geluk'. In grote gele karakters staat het geschreven op de groene afzetborden rond het pand waar Sichuan Trust is gevestigd. Maar het dozijn aan burgers dat zich rond de hoofdingang heeft verzameld, is het lachen inmiddels wel vergaan. Beschaving en geluk zijn voor hen ver te zoeken.

"Geef ons ons geld terug", scandeert een groep particuliere investeerders. Ze laten zich niet voor het eerst horen bij de hoofdingang van het bedrijf. Zo'n 8600 mensen vertrouwden hun geld toe aan Sichuan Trust: een financiële instelling die buiten het traditionele bankenstelsel om opereerde, en met ruim 8 procent hogere rentes kon bieden dan de staatsbanken. Maar met dat hogere rendement kwamen ook grotere risico's, bleek in 2020.

Spanning bij hoofdkantoor

Sichuan Trust kan zijn rekeningen niet meer betalen, de kas is leeg. De investeerders kunnen fluiten naar hun centen. Daarover praten blijkt niet toegestaan. De autoriteiten zijn in groten getale uitgerukt en grijpen in zodra we in de buurt komen. "Voorwaarts", roept een agent in burger, terwijl hij ons wegsleurt van de menigte. Camera en smartphone worden uit onze handen gegrist, twee uur lang worden we vastgehouden op een politiebureau in de buurt.

Kijk hier hoe we werden belaagd toen we in gesprek wilden komen met gedupeerden van Sichuan Trust in Chengdu: