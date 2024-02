Informateur Putters: 'Gesprekken waren constructief en complex'

Informateur Putters praat de komende dagen verder met een aantal partijleiders, maar hij wil nog niet zeggen wie er wordt uitgenodigd. Hij wil vanavond eerst de zaken op een rijtje zetten, zo meldt Putters. Gisteren en vandaag heeft hij met bijna alle politieke leiders in de Tweede Kamer van gedachten heeft gewisseld over de vorming van een nieuw kabinet. "Ik ga vervolggesprekken voeren in verschillende samenstellingen, maar ga nu eerst heel goed nadenken."

Net als gisteren sprak Putters van constructieve en complexe gesprekken. Of er een lijn in te trekken valt, wil Putters nu niet zeggen. Wel zeiden alle fractievoorzitters tegen hem dat het niet te lang moet duren. "Daar ben ik blij mee."

Meerderheidskabinet

De meeste partijen hebben vandaag bij informateur Putters aangedrongen op een meerderheidskabinet. Er werden verschillende varianten genoemd. CDA-leider Bontenbal en Bikker van de ChristenUnie willen dat eerst alle meerderheidsvormen worden onderzocht, dus ook een met GroenLinks-PvdA.

Volt wil een stabiel meerderheidskabinet zonder de PVV. De SP en de SGP vinden dat PVV, BBB, NSC en VVD hun gesprekken moeten hervatten en van JA21 stelt dat een nieuw kabinet in ieder geval van rechtse signatuur is.

Loslaten

Er is nu weinig enthousiasme over een minderheidskabinet of een extraparlementaire vorm. Alleen Baudet van Forum voor Democratie is voorstander van buitenparlementaire kabinetten, waarbij de vaste coalitie- en oppositieverdeling wordt losgelaten.

Twee partijen zijn vandaag niet langs geweest. Denk wil niet meepraten en fractievoorzitter Ouwehand van de Partij voor de Dieren is ziek.

Lees hier het liveblog met de adviezen van de partijen.