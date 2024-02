Labyad verhuist van FC Utrecht naar tweede niveau in China bij Yunnan Yukun

Labyad speelde dit seizoen weinig in zijn geboortestad: de Marokkaans international kwam slechts negen keer in actie in de eredivisie en maakte geen enkele keer de negentig minuten vol. Zijn laatste competitiewedstrijd was begin november.

Zakaria Labyad speelt niet langer voor FC Utrecht. De 30-jarige aanvallende middenvelder verhuist per direct naar Yunnan Yukun, dat uitkomt op het tweede niveau in China.

FC Utrecht pikte Labyad een jaar geleden op toen hij nog herstellende was van een zware knieblessure en zijn contract bij Ajax in de zomer van 2023 was afgelopen. Voor zijn avontuur in Amsterdam speelde hij ook anderhalf jaar in de Domstad.

Labyad brak in 2011 door bij PSV, waarna hij ook speelde voor Sporting Portugal, Vitesse en Fulham.

Trainer Ron Jans nam dit kalenderjaar ook al afscheid van Mats Seuntjens (transfervrij naar RKC), Mobido Sagnan (verkocht aan Montpellier) en Bart Ramselaar, die maandag verkaste naar Lion City Sailors FC in Singapore.