Om verlieslijdende veerpontjes te behouden gaat Gelderland bijspringen

De provincie Gelderland gaat eigenaren van veerponten met een tekort van minimaal 50.000 euro structureel financieel ondersteunen. Over het behoud van de veerpontjes wordt al langere tijd gesproken in de provincie.

Eerder werden veerpontjes gesteund met geld uit de Stichting Veren Gelderland, het zogenoemde Verenfonds. Bedoeling van dat fonds was de veren te helpen zelf rendabel te worden. Dat is echter niet gelukt, schrijft Omroep Gelderland.

Het geld uit het fonds raakte op, waardoor onduidelijk was wat de toekomst van de Gelderse veren zou zijn. In het coalitieakkoord dat BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP in Gelderland sloten, was aangekondigd dat het bestuur zou gaan "bijdragen aan het voortbestaan van de veren".

Financiële steun

De provincie kiest er nu voor de pontjes met de grootste tekorten structureel te gaan ondersteunen. Met het bedrag dat wordt uitgetrokken, een half miljoen euro per jaar, "lijkt de toekomst van de veren in Gelderland financieel veiliggesteld", aldus de provincie.

Uitbaters van pontjes die een tekort hebben van meer dan 50.000 euro, komen in aanmerking voor de provinciesubsidie. Exploitanten kunnen via die subsidieregeling tot de helft van het tekort vergoed krijgen. Het gaat om zo'n acht tot tien van de bijna vijftig veren, zegt een woordvoerder van de provincie.

Pontjeseigenaren met een tekort onder de 50.000 euro kunnen bij hun gemeente aankloppen.

Veel reizigers

In Gelderland varen 49 veren, voor auto's, fietsen en voetgangers. Per jaar worden daarmee volgens de provincie "miljoenen mensen en voertuigen" overgezet.