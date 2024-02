Jonker duidelijk over Duitse tegenstander: 'Horen echt bij de Europese top. Punt'

Andries Jonker weet nog precies wanneer het Nederlands elftal onder zijn leiding weer doorkreeg: wij kunnen het absolute topniveau aan. Op een voorjaarsavond in Sittard, vorig jaar tijdens een oefenduel met Duitsland, hervond Oranje het vertrouwen. Woensdagavond vecht Oranje tegen diezelfde Duitsers in de troostfinale van de Nations League in een direct duel om kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs.

Als een kantelpunt, zo herinnert Jonker zich het verloren duel tegen de Duitse vrouwen (0-1) in aanloop naar de WK van afgelopen jaar. "Dat was een heel belangrijke wedstrijd in de ontwikkeling van het team. In november 2022 ben ik gaan zeggen dat we van iedereen konden winnen. Dat leidde tot veel gefronste wenkbrauwen. Bij de buitenwereld, maar ook binnen het team." Op de grote toernooien daarvoor was Nederland immers steeds uitgeschakeld tegen toplanden. Goede wedstrijd "Wat we nodig hadden, was een goede wedstrijd tegen een topland", zegt Jonker. "En tegen Duitsland was dat het geval." Oranje won niet, maar het spel in een van de eerste wedstrijden in de nu zo vertrouwde 5-3-2-formatie, was veelbelovend. "Achteraf was ik heel blij met die 0-1. Geen euforie, maar wel een bevestiging dat die trainer misschien wel eens gelijk kon hebben. Een belangrijke ontwikkeling voor het team: hé, wij kunnen weer tegen dit soort landen op."

Andries Jonker laat zijn licht schijnen op Duitsland, de tegenstander in de troostfinale van de Nations League. - NOS

Duitsland was destijds de nummer twee van de wereld. Inmiddels staan de Duitsers zesde op de wereldranglijst, één plekje boven Nederland. Het Duitsland van toen is niet meer het Duitsland van nu, ziet ook de ooit bij Bayern München werkzame Jonker. "Ik weet wel een beetje hoe het werkt in Duitsland. De druk is immens. Het is een topvoetballand zowel bij de mannen als de vrouwen. Maar de periode waarin Amerika per definitie wereldkampioen en Duitsland per definitie Europees kampioen werd, is geweest." "Duitsland is ingehaald door de tijd. Spanje is de beste. En Duitsland moet vechten met alles wat daaronder zit. Met Engeland, Frankrijk en Nederland om die tweede plek op dit moment." Beter dan Frankrijk Ietwat ongelukkig verloor Duitsland vrijdag de halve finales van de Nations League van Frankrijk. "Ze waren beter dan Frankrijk", vond Jonker.

In Studio Voetbal een interview met bondscoach Andries Jonker. Woensdag wacht het beslissende duel van Oranje met Duitsland om een olympisch ticket. - NOS

De Duitse pers was kritisch na het verlies. "Maar als je alleen al de statistieken bekijkt, denk je: raar dat ze verloren hebben. En als je de wedstrijd bekijkt, wordt dat bevestigd." Jonker zal de Duitsers nooit onderschatten. "Eigenlijk hebben ze een prima wedstrijd gespeeld. Ze horen echt bij de Europese top. Punt." Jonker en de Oranje-speelsters zijn gewaarschuwd, geeft hij toe. "Maar ik denk dat wij ook goed zijn. Dus er is respect voor Duitsland, maar zoals altijd: we spelen om te winnen."