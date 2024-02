Duitsland fit en klaar voor Oranje: 'Strafschoppen? Zo lang wil ik niet op het veld staan'

Een dag voor het grote treffen tussen Nederland en Duitsland in de Nations League, met een olympisch ticket op het spel, gooit de Duitse bondscoach de bepalende factor meer dan eens op 'de wil om te winnen'. "De vraag wordt wie het het meeste wil. Je moet het willen, je moet het pakken", zegt Horst Hrubesch, interim-bondscoach van de Duitse voetbalsters. Hij beschikt, in tegenstelling tot zijn Nederlandse collega Andries Jonker, over een fitte selectie voor het duel in Heerenveen. "Twee of drie speelsters hebben kleine pijntjes", zegt Hrubesch, "maar niets bijzonders.." "We hebben een duidelijk plan voor de wedstrijd. Tactisch gezien gaan we niets veranderen ten opzichte van de wedstrijd tegen Frankrijk", benadrukt de 72-jarige coach.

Horst Hrubesch - Foto: AFP

Alexandra Popp, aanvoerder en ervaren kracht in de voorhoede van de Duitse ploeg, weet wat er beter moet ten opzichte van die verloren halve finale tegen de Fransen (2-1). Dat duel, waarin Duitsland na een 2-0 achterstand sterk -maar te laat- terugkwam, past in de vorm van de Duitse ploeg van de laatste maanden. "In onze laatste wedstrijden waren we niet altijd even constant. We moeten vanaf de eerste minuut wakker zijn, agressief op de bal zijn." Lange ballen Als de laatste ontmoeting tussen Duitsland en Nederland, een oefenduel afgelopen jaar, ter sprake komt, kan Popp en lach niet onderdrukken. "Ik weet nog dat we gewonnen hebben. Onze keeper heeft ons toen vaak gered. Nederland kreeg veel kansen uit lange ballen. Daar zijn ze heel gevaarlijk uit, met snelle aanvallers. Maar ze kunnen ook combineren door het midden."

Popp wil Klopp als bondscoach De Duitse voetbalbond is nog altijd op zoek naar een opvolger van Hrubesch, die woensdag misschien al voor het laatst als interim-bondscoach op de bank zit. Gevraagd naar een droomkandidaat zet Alexandra Popp hoog in: "Jürgen Klopp!" "Dat zou ik vieren", voegt ze toe bij de Duitse zender Sky. Het lijkt gezien Klopps plannen voor een sabbatical ijdele hoop. De belangrijkste eis voor de nieuwe bondscoach is volgens Popp: "Hij of zij moet een duidelijk plan hebben, dat ontbrak de afgelopen jaren tot op zeker hoogte."

Hrubesch legt de focus vooral op zijn eigen plan voor de wedstrijd: "Wij moeten bepalen op het veld, wij moeten winnen." De mogelijkheid dat er woensdagavond in het Abe Lenstra Stadion strafschoppen nodig zijn, wekt geen zorgen op bij Hrubesch. "Als ik de penalty's na de trainingen zie, zit dat wel goed. We hebben genoeg goede nemers." De goedgemutste Popp vult zonder twijfel aan er een te nemen, maar het liever eerder te beslissen: "Ik ben niet van plan zo lang op het veld te staan..."