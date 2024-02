Ontslagen Sony in game-divisie, ook in Nederland banen weg

Sony ontslaat wereldwijd zo'n 900 mensen in de gamedivisie. Dat heeft de directeur van Sony Interactive Entertainment (SIE) bekendgemaakt in een brief aan het personeel. Het gaat om ongeveer acht procent van het totale aantal medewerkers.

In Londen gaat de hele Playstation-studio dicht en ook game-ontwikkelaar Firesprite moet inkrimpen. Hoeveel mensen er in Nederland worden ontslagen, is nog niet duidelijk, maar het staat vast dat ook bij Guerrilla Games in Amsterdam, van het spel Horizon, mensen weg moeten. SIE heeft vestigingen op alle continenten.

Toekomstbestendig

SIE-directeur Jim Ryan, die in maart met pensioen gaat, zegt dat de sector enorm is veranderd, het bedrijf moet volgens hem toekomstbestendig worden gemaakt. Zo zijn er steeds meer games voor de pc en mobiel, naast de spelcomputer.

Hij noemt het besluit om te reorganiseren onvermijdelijk. "We moeten voldoen aan de verwachtingen van ontwikkelaars en gamers en stappen zetten in de ontwikkeling van de gaming-technologie." Hij zegt dat het bedrijf er alles aan zal doen om weer top-games te kunnen maken.

Trend

Eerder dit jaar schrapten andere videogame- en technologiebedrijven al duizenden banen. Zo kondigde Microsoft een maand geleden het ontslag aan van 2000 medewerkers, en Riot Games, bekend van de populaire game League of Legends, ontslaat 11 procent van zijn personeel.

Volgens kenners komt dat onder meer door het corona-effect, toen opeens veel meer mensen gingen gamen en er een enorme groei volgde. Dat aantal is na de pandemie weer teruggelopen. Maar ook de ontwikkelingskosten van games zijn gestegen. Experts wijzen erop dat door de ontslagen veel jong talent verloren gaat voor de game-industrie.