Kabinet werkt aan betere bescherming klanten webwinkels

Mensen die iets kopen in een webwinkel moeten beter worden beschermd. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) vindt dat ze dezelfde bescherming moeten krijgen als kopers in een fysieke winkel, bijvoorbeeld bij het retourneren van artikelen. Haar ideeën heeft ze uitgewerkt in een concept-wetsvoorstel. Ze legt haar plan nu voor aan alle organisaties en partijen die ermee te maken krijgen.

De wet kan flinke gevolgen hebben voor onlinewinkels.

Zo mogen webwinkels dan geen neprecensies meer plaatsen. En ze moeten als iemand naar een product zoekt, duidelijk maken of bepaalde producten hoog geplaatst worden omdat er door dat merk een advertentie is ingekocht of dat het komt doordat mensen al eerder naar zulke producten hebben gezocht. Klanten moeten meteen kunnen zien hoe de volgorde van de zoekresultaten tot stand komen.

'Informatie is misleidend'

Ook moeten webwinkels die met derde partijen samenwerken, op hun site vermelden welke partij verantwoordelijk is voor het terugsturen van de gekochte spullen. De consument weet dan meteen waar hij terechtkan als er problemen zijn.

"Te vaak is informatie bij zowel sociale media, digitale platforms en webwinkels nog onvolledig, onduidelijk of soms zelfs misleidend. Dat betekent dat je als consument een aankoop kunt doen of contract kunt sluiten zonder dat je goed op de hoogte bent van de voorwaarden. Daardoor kunnen problemen ontstaan bij defecten of het retourneren", zegt staatssecretaris Keijzer. "Deze gemoderniseerde wettelijke consumentenbescherming is noodzakelijk om onze economie eerlijker te maken."

Volgens een Europese richtlijn moeten alle EU-lidstaten in 2022 consumenten van webwinkels beter beschermen. Met het concept-wetsvoorstel loopt Keijzer daarop vooruit.